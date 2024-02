US-Militär verkündet Kommandeur der proiranischen Miliz Hisbollah bei Angriff im Irak getötet

Das US-Militär hat rund anderthalb Wochen nach dem tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Jordanien eigenen Angaben zufolge erneut mit einem Gegenschlag im Irak reagiert. Dabei sei ein Kommandeur der proiranischen Miliz Kataib Hisbollah (Hisbollah-Brigaden) getötet worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs am Mittwoch auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Dieser sei für „die direkte Planung und Beteiligung an Angriffen auf US-Streitkräfte in der Region verantwortlich“.