Übergriffe stiegen um 400 Prozent seit dem Terroranschlag der Hamas Jüdische Minderheit in den USA beobachtet wachsenden Antisemitismus mit Sorge

Nicht glauben, was passiert ist, kann auch Klara Firestone, deren Mutter Auschwitz überlebte. Auf der Rückseite ihres Hauses in Beverly Hills entdeckte sie eines Morgens in Hamas-grünen Buchstaben „FUCK JEWS“ aufgesprüht. „Ich stand unter Schock“, sagt Firestone, die nicht versteht, was sie zur Zielscheibe des Hasses machte. „Ich möchte nicht in Angst leben“.