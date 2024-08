Nahostkonflikt US-Regierung kritisiert Ben-Gvirs Besuch auf Tempelberg als „inakzeptabel“

Die US-Regierung hat den Besuch von Israels rechtsextremem Polizeiminister Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg scharf verurteilt. „Lassen Sie mich klar und deutlich sagen, dass die Vereinigten Staaten fest für die Bewahrung des historischen Status quo in Bezug auf die heiligen Stätten in Jerusalem eintreten“, sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, auf Nachfrage in Washington. „Jede einseitige Aktion, die diesen Status quo gefährdet, ist inakzeptabel.“