Mehrere entlassen Waren UN-Mitarbeiter an Hamas-Terror in Israel beteiligt?

Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hat mehrere Mitarbeiter wegen des Verdachts einer Verwicklung in den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober entlassen. Das teilte das UN-Hilfswerk am Freitag mit, während die USA zugleich ihre Zahlungen an UNRWA wegen der Vorwürfe aussetzten.