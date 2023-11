Nahostkonflikt UNO will 1,2 Milliarden Dollar Nothilfe für Palästinensergebiete sammeln

Ocha hatte am 12. Oktober noch 294 Millionen Dollar für die Unterstützung von rund 1,3 Millionen Menschen angestrebt. Die Situation sei seitdem jedoch „immer verzweifelter geworden“, hieß es am Freitag. Der neue Aufruf werde „den Bedarf an Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung, Unterkünften, Hygiene und anderen dringenden Prioritäten“ aufzeigen.