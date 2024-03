Vor UN-Vollversammlung Israel zeigt Terror-Video mit angeblichem UN-Personal

New York · Israel hat seine Terror-Vorwürfe gegen das UN–Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen untermauert. Israels UN-Botschafter Erdan zeigte während seiner Rede ein Video, das einen UNRWA-Mitarbeiter am 7. Oktober in Israel zeigen soll.

04.03.2024 , 20:53 Uhr

Gilad Erdan, der israelische UN-Botschafter (Archivbild). Foto: dpa/Eduardo Munoz Alvarez

In dem Ausschnitt, den Gilad Erdan auf einem Tablet hochhielt, waren zwei Personen zu sehen, die einen scheinbar leblosen Körper in ein Fahrzeug heben. Der Diplomat sagte, bei einem der Männer handle es sich um eine Person, die als Sozialarbeiter für die UN-Organisation gearbeitet habe. „UN-Mitarbeiter entführen israelische Kinder!“, rief Erdan aus. Warum appelliert eigentlich niemand an die Hamas? Feuerpause in Gaza Warum appelliert eigentlich niemand an die Hamas? Von den 13.000 UNRWA-Mitarbeitenden im Gazastreifen seien Hunderte „aktive Terroristen“, zwölf Prozent seien Mitglieder von Hamas oder der Gruppe „Islamischer Dschihad in Palästina“, sagte Erdan weiter. „UNRWA hat sich als maßgeblicher Teil der Terrormaschinerie der Hamas erwiesen.“ Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Israel beschuldigt ein Dutzend UNRWA-Mitarbeiter, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Mehrere westliche Länder haben wegen der Anschuldigungen ihre Zahlungen an UNRWA eingefroren, darunter die beiden größten Geldgeber, die USA und Deutschland. UN-Generalsekretär António Guterres nannte die Vorwürfe in der Vergangenheit glaubwürdig und versprach umfassende Aufklärung. Die Zusammenarbeit mit mehreren Angestellten sei sofort beendet worden. Nach dpa-Informationen nannten die israelischen Behörden den UN im Januar zwölf Namen und Geodaten von Telefonen vom 7. Oktober. Diese wurden von den Vereinten Nationen überprüft und stützten den Verdacht. Bei dem Hamas-Terrorangriff in Israel wurden etwa 1200 Menschen getötet. 18 Bilder Demonstranten durchbrechen Kontrollpunkt an Grenzübergang nach Gaza 18 Bilder Foto: AFP/OREN ZIV UNRWA kümmert sich bereits seit Jahrzehnten speziell um die Belange palästinensischer Flüchtlinge im Nahen Osten und betreibt unter anderem Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Insgesamt arbeiten mehr als 30.000 Menschen für die Organisation, etwa 13.000 allein im Gazastreifen. Dort gilt UNRWA für die humanitäre Versorgung von mehr als zwei Millionen Zivilisten, die unter den Folgen des Gaza-Krieges leiden, momentan als alternativlos.

(dpa)