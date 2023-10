UN-Kinderhilfswerk Unicef „Gaza ist ein Friedhof für Kinder“

Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen starben dabei und in den folgenden Tagen. Seitdem greift Israel den Gazastreifen an, um die Hamas zu vernichten und die rund 230 Geiseln zu befreien. In dem Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde etwa 8300 Zivilisten im Gazastreifen getötet.