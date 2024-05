Angriff auf Flüchtlingslager UN-Sicherheitsrat kommt wegen Rafah zusammen

Nach dem tödlichen israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager in Rafah befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit der Situation in der Stadt im Süden des Gazastreifens. Das Gremium komme auf Antrag Algeriens am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, sagten Diplomaten der Nachrichtenagentur AP. Algerien ist der arabische Vertreter im Sicherheitsrat.