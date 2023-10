Zum Krieg in Nahost Brasilien setzt für Freitag Sitzung des UN-Sicherheitsrats an

Die Hamas hatte am Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet, woraufhin die israelische Armee zehntausende Soldaten mobilisierte und den Gazastreifen unter Dauerbeschuss nahm. Auf israelischer Seite töteten die Angreifer nach vorläufigen Angaben mehr als 1200 Menschen. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab in einer neuen Bilanz am Donnerstag die Zahl der Toten im Gazastreifen mit ebenfalls 1200 an.