Waterboarding, Schlafentzug, Elektroschocks UN prangert Folter von Palästinensern in israelischer Haft an

Palästinenser, die seit dem von der Hamas angeführten Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober festgesetzt wurden, seien in Gefangenschaft mit Waterboarding, Schlafentzug, Elektroschocks und anderen Foltermethoden gequält worden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Mit Stand Ende Juni sind demnach mehr als 9400 sogenannte Sicherheitshäftlinge vom israelischen Strafvollzug festgehalten worden. Einige der Betroffenen seien heimlich inhaftiert worden, der Zugang zu Anwälten oder die Achtung ihrer juristischen Rechte seien ihnen verwehrt worden.