Verstoß gegen internationales Recht UN-Kommissar Türk nennt Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland „Kriegsverbrechen“

Die Ausweitung israelischer Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten stellt nach Angaben des UN-Menschenrechtskommissars Volker Türk ein „Kriegsverbrechen“ dar. Der Bau und die ständige Erweiterung von Siedlungen kämen einem israelischen „Transfer seiner eigenen Zivilbevölkerung in die von ihm besetzten Gebiete gleich“, erklärte Türk am Freitag in einem Bericht für den UN-Menschenrechtsrat. Solche Transfers „stellen ein Kriegsverbrechen dar“.