Klimakonferenz in Dubai Irans Vertreter sagen Teilnahme wegen Israel ab

Vertreter der Islamischen Republik Iran haben ihre Teilnahme an der diesjährigen Weltklimakonferenz abgesagt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitag. Grund sei die Teilnahme Israels an der Veranstaltung und dessen Angriffe auf den Gazastreifen. Irans Energieminister Ali Akbar Mehrabian reiste Irna zufolge mitsamt seiner Delegation wegen der Präsenz israelischer Vertreter nach seiner Ankunft in Dubai wieder ab.