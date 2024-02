Nahostkonflikt Vorwürfe schwerer Übergriffe gegen Frauen in Gaza laut UN

Hunderte palästinensische Frauen und Mädchen sollen den Angaben zufolge seit dem 7. Oktober in Gaza und im Westjordanland willkürlich inhaftiert worden sein; viele hätten eine erniedrigende Behandlung erlitten. So seien ihnen Essen und Medizin, aber auch Hygieneartikel während der Menstruation verweigert worden. In einem Fall seien Frauen in Gaza angeblich in einem Käfig ohne Nahrung und Schutz vor Regen und Kälte festgehalten worden.