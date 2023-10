Die große Nachlässigkeit in Israel Wie konnte das alles passieren?

Ein paar hat die „New York Times“ mithilfe des israelischen Reporters Ronen Bergman zusammengetragen, der mehrere Bücher über Israels Geheimdienste veröffentlicht hat. Demnach setzte die Hamas am frühen Samstagmorgen zunächst Drohnen ein, um mehrere der Mobilfunkstationen und Überwachungstürme an der Grenze zum Gazastreifen außer Gefecht zu setzen, sodass die Armee die Grenze an den betroffenen Stellen nicht mehr aus der Ferne überwachen konnte. Anschließend sprengten Männer der Hamas den Grenzzaun an mehreren Orten in die Luft und rissen ihn an anderen Orten mit einem Bulldozer nieder. Mehr als 1000 von ihnen drangen wohl auf diese Weise nach Israel vor. Die Armee habe sich zu stark auf die Kontrolle der Grenze aus der Ferne verlassen, sagten hochrangige Vertreter der israelischen Sicherheitsdienste der „New York Times“. Zudem hätten es die israelischen Geheimdienste offenbar versäumt, wichtige Kommunikationskanäle der Hamas zu überwachen.