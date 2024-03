Nach fünf Monaten Deutsch-Israeli nach Hamas-Überfall für tot erklärt

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin ging am Mittwoch von einer weiterhin „niedrigen zweistelligen Zahl von deutschen Staatsangehörigen aus, die immer noch in den Händen der Hamas sind“. Auch deshalb setze sich die Bundesregierung für eine Feuerpause und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen ein, „die in den letzten Monaten auch in den Kellern der Hamas Unerträgliches durchgemacht haben“.