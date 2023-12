Nach Angriffen auf Gazastreifen Erdogan will nicht mehr mit Netanjahu sprechen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach eigenen Angaben als Konsequenz aus dem israelischen Vorgehen im Gazastreifen alle seine Kontakte zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu abbrechen. „Netanjahu ist nicht mehr jemand, mit dem wir sprechen können. Wir haben ihn abgeschrieben“, wurde Erdogan am Samstag von türkischen Medien zitiert. Ankara gab außerdem bekannt, dass es seinen Botschafter in Israel für „Konsultationen“ in die Heimat zurückrufe.