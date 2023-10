Terrorismusexperte Peter R. Neumann Wie lassen sich 150 Geiseln aus Gaza befreien?

Info

Leben Peter R. Neumann wurde 1974 in Würzburg geboren, ist Politologe und Terror-Experte. Er hat als Journalist gearbeitet und ist Professor für Sicherheitspolitik am King’s College in London. 2008 gründete er dort das International Centre for the Study of Radicalisation.

Bücher In seinem Buch „Die neue Weltunordnung: Wie sich der Westen selbst zerstört“ beschäftigt sich Neumann mit der neuen globalen Kräfteordnung. Rowohlt, 336 Seiten, 24 Euro.

Sein aktuelles Buch „Logik der Angst“ analysiert die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln, Rowohlt, 208 Seiten, 22 Euro.