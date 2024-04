Nahostkonflikt Familienangehörige deutscher Diplomaten verlassen Iran

Angesichts der drohenden militärischen Eskalation zwischen dem Iran und Israel verlassen die Familienangehörigen der Entsandten an der deutschen Botschaft in Teheran das Land. Überdies wurden weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte. Nachmittags sei eine Krisenstabssitzung im Auswärtigen Amt geplant. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet.