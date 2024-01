Nahostkonflikt Südafrika wirft Israel Ignoranz des Urteils des Internationalen Gerichtshofs vor

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag forderte Israel auf, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Tod und Zerstörung im Gazastreifen zu verhindern. Das Gericht ordnete jedoch keinen Waffenstillstand an, wie er von Südafrika in einem Eilantrag gefordert worden war. Es entschied allerdings, dass Israel dringend mehr Hilfe für den Gazastreifen leisten und innerhalb eines Monats einen Bericht über die Maßnahmen vorlegen muss, die zur Einhaltung des Urteils ergriffen wurden.