Bundespräsident Steinmeier „Dieser Krieg hat zu viele Menschen getötet“

Am Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs auf Israel hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hoffnung auf ein Ende der Gewalt im Nahen Osten geäußert. Es gehöre zur deutschen Verantwortung, an der Seite Israels zu stehen, wenn die Heimstatt der Jüdinnen und Juden angegriffen werde, erklärte Steinmeier am Montag. Doch spüre man auch, dass im Krieg im Nahen Osten die „Prinzipien, die uns leiten, auf eine schmerzhafte, auch widersprüchliche Realität stoßen“, hieß es in seinem Redetext für eine Gedenkfeier in Berlin.