Nach Besuch in Israel Steinmeier setzt Nahost-Reise in Oman fort

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine viertägige Nahost-Reise am Dienstag mit einem Besuch in Oman fort. In der Hauptstadt Maskat wird er sich mit Sultan Haitham bin Tarik treffen und über die politische Lage sprechen. Oman spielt zwar im aktuellen Nahost-Konflikt keine wesentliche Rolle, gilt aber allgemein als einflussreich in der Region. Am Mittwoch will Steinmeier dann nach Katar weiterreisen und politische Gespräche mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani führen. Katar hat enge Kontakte zur Hamas und nimmt eine wichtige Vermittlerrolle ein.