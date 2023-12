Scheidende niederländische Ministerin Sigrid Kaag wird neue Gaza-Beauftragte der UNO

Der UN-Sicherheitsrat hatte in der vergangenen Woche in einer mühsam ausgehandelten Resolution umfassende humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen gefordert. In dem Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas müssten alle Seiten die „sichere und ungehinderte Lieferung von humanitärer Hilfe in großem Umfang“ ermöglichen, hieß es darin. Auf die Forderung nach einer sofortige Waffenruhe wurde in der Resolution dagegen verzichtet.