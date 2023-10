Folgen aus Nahost-Krieg Sicherheitspolitiker warnen vor „sehr realer“ Terror-Bedrohung

Zugleich geht die Diskussion darüber weiter, ob in Deutschland schneller gegen die Hamas und ihre Unterstützer vorgegangen werden muss. Laut Bundesinnenministerium soll das geplante Betätigungsverbot für die Hamas und die palästinensische Vereinigung Samidoun „sehr schnell“ vollzogen werden. Im Ministerium werde unter Hochdruck an den Verbotsverfügungen gearbeitet, sagte eine Sprecherin am Mittwoch, ohne jedoch einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Kurz nach dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Betätigungsverbot für die beiden Organisationen in Aussicht gestellt. Druck kam zuletzt vor allem aus der Opposition.