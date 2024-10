Angreifer „neutralisiert“ Sechs Tote und neun Verletzte durch Schusswaffen-Angriff in Tel Aviv

Bei einem Schusswaffen-Angriff am Dienstag in der israelischen Metropole Tel Aviv hat sich die Zahl der Toten nach jüngsten Angaben der Polizei auf mindestens sechs erhöht. Zwei „Terroristen“ seien „neutralisiert“ worden, teilte die Polizei in einer Erklärung mit. Neben den sechs toten Zivilisten gebe es zudem neun unterschiedlich schwer Verletzte. Zunächst hatte die Polizei vier Tote und sieben Verletzte gemeldet. Einige Opfer trugen demnach Stichverletzungen davon.