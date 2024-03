Netanjahu ein „Hindernis für den Frieden“ US-Senatschef Schumer fordert Neuwahl in Israel

Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat sich angesichts der Lage im Gaza-Krieg für Neuwahlen in Israel ausgesprochen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stelle ein „Hindernis für den Frieden“ dar, sagte Schumer am Donnerstag in einer Rede vor dem Senat. Die von Netanjahu angeführte Regierungskoalition entspreche nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober „nicht mehr den Bedürfnissen Israels“.