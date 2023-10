Scholz empfängt Emir von Katar Kanzler sieht Gefahr eines Flächenbrandes in Nahost

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Gefahr einer Eskalation nach dem Hamas-Überfall auf Israel. „Es besteht die Gefahr, dass es dort einen Flächenbrand geben kann“, sagte Scholz am Mittwochabend in den ARD-Tagesthemen. „Die Aufgabe von uns allen ist es, dafür zu sorgen, dass genau das nicht geschieht“, fügte er hinzu. Er kündigte umfangreiche diplomatische Bemühungen an, auch um die Freilassung der von der radikal-islamistischen Organisation genommenen Geiseln zu erreichen.