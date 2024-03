Von Zypern aus Schiff mit Hilfsgütern ist in Richtung Gazastreifen unterwegs

Die Fahrt ist ein Testlauf für die Öffnung eines Seekorridors, über den Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden sollen. In dem Küstenstreifen und dort vor allem im verwüsteten Norden werden fünf Monate nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas Hunger und Not immer schlimmer. Ende Februar war es bei einer der seltenen Hilfslieferungen für die Stadt Gaza zu einer Katastrophe mit mehr als 100 Toten kommen. Israelische Soldaten feuerten damals in eine große Gruppe Palästinenser, die Hilfspakete von einem Konvoi herunterzerren wollten.