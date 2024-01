Porträt Saleh al-Aruri – Hamas-Mann der ersten Stunde

Die islamistische Hamas hatte Israel am 7. Oktober überfallen und in mehreren Orten Gräueltaten vor allem an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden 1140 Menschen getötet und rund 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Israel kündigte daraufhin die Vernichtung der Hamas und die Tötung ihrer Anführer an.