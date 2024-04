Unterstützung für Palästinenser Erdogan trifft Hamas-Chef Hanija in Istanbul

In der iranischen Region Isfahan hatten sich in der Nacht zum Freitag mehrere Explosionen ereignet. US-Fernsehsender berichteten unter Berufung auf Regierungskreise in Washington, es habe sich um eine israelische Vergeltungsaktion für den massiven Angriff des Iran auf Israel am vergangenen Wochenende gehandelt. Die Detonationen schürten die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten. Die Außenminister der G7-Staaten, zu denen Deutschland und die USA gehören, riefen die Konfliktparteien auf, „eine weitere Eskalation“ zu vermeiden.