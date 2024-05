Nahostkrieg Palästinenser melden 21 Tote bei neuem israelischen Angriff nahe Rafah

Der Zivilschutzbeamte Mohammed al-Mughajjir sagte am Dienstag, bei einem neuen israelischen Luftangriff auf „Zelte von Vertriebenen westlich von Rafah“ seien mindestens 21 Menschen getötet worden. Die radikalislamische Hamas erklärte, bei einem israelischen Angriff in dem Gebiet habe es „dutzende Märtyrer und Verletzte“ gegeben. Darunter seien mindestens zwölf Frauen, berichteten Mediziner am Dienstag nach dem Angriff auf ein Zeltlager westlich der Stadt. Das Gebiet in Mawassi sei deren Angaben sowie auch denen von Anwohnern zufolge als humanitär ausgewiesen worden. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.