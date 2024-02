Wohl mehr als 20 Tote Israels Armee bombardiert offenbar Ziele in Rafah

Es waren nicht die ersten Berichte über Angriffe auf Ziele in der Stadt nahe der Grenze zu Ägypten. Schon in letzter Zeit hatte das israelische Militär dort Augenzeugen zufolge häufiger Hamas-Stellungen attackiert. Den Angaben nach waren die Angriffe am Samstag aber die bislang intensivsten. Rafah ist der einzige Ort in Gaza, in dem die Hamas noch die Kontrolle ausübt.