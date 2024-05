Einmarsch in Rafah EU wirft Israel gefährliche Eskalation vor

Borrell erinnerte auch an die Geiseln in der Gewalt der Hamas. Die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft müssten alles in ihrer Macht Stehende tun, „um ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten zu erreichen, um die sofortige Freilassung aller Geiseln zu erwirken; um die humanitäre Katastrophe zu lindern, die sich in Gaza abspielt“.