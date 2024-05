Nahostkonflikt Mehrere Polizisten bei propalästinensischer Demo in Berlin verletzt

Rund um eine propalästinensische Demonstration in Berlin sind am Wochenende vier Polizisten verletzt worden. Bei der Kundgebung am Samstag gab es insgesamt 49 freiheitsentziehende Maßnahmen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Außerdem wurden 39 Strafverfahren eingeleitet.