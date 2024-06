Nahostkonflikt und Postkolonialismus Warum westliche Intellektuelle die Israelis hassen

Die liberale Ministerin steht dabei auf verlorenem Posten. Denn die Idee ihrer Kontrahenten ist wirkmächtiger. Die Verteidiger der palästinensischen Sache, die zugleich Ankläger des jüdischen Staates sind, stützen sich nämlich auf eine Theorie, die derzeit vor allem an westlichen Universitäten und gerade auch in Deutschland einen Siegeszug ohnegleichen erlebt. Es geht um den Postkolonialismus, also um das Erbe der Weltherrschaft des Westens. Dieser Expansionsdrang, einzigartig in der Weltgeschichte, hat unzähligen Völkern, vor allem in Afrika, aber auch im Nahen Osten, in Lateinamerika und Asien Elend und Vernichtung gebracht hat. Allein aus Afrika wurden seit den Entdeckungsreisen der Portugiesen und Spanier rund zwölf Millionen Menschen als Sklaven nach Amerika gebracht. Bei den Raubzügen auf dem schwarzen Kontinent starben Millionen, Hunderttausende kamen bei den Transporten ums Leben. Eine Tragödie ohnegleichen. Und es ist sicher die Aufgabe einer ganzen Generation von Historikerinnen und Historikern, das gründlich aufzuarbeiten. Die westlichen Gesellschaften sollten daraus Konsequenzen ziehen.