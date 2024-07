Erreger von Kinderlähmung WHO-Vertreter warnen vor hohem Polio-Risiko in Gaza

Palästinenser gehen über Müll in der Nähe von Zelten, die als Unterschlupf in einer mit stehendem Abwasser bedeckten Straße dienen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt hatte, wurde in Abwasserproben des Kriegsgebietes im Gazastreifen das für Kinderlähmung verantwortliche Polio-Virus nachgewiesen.

Foto: dpa/Omar Ashtawy