Pager-Angriff im Libanon Eine Aktion, die Angst und Schrecken verbreitet

Nach allen bisherigen Erkenntnissen hat der Angriff auch Zivilisten verletzt und getötet, zwei Kinder starben bis jetzt. Die Opfer haben zum Teil schreckliche Verwundungen. Menschen wurden die Beine weggesprengt, andere verloren ihr Augenlicht. Insgesamt gab es bisher zwölf Tote und nach Angaben libanesischer Stellen nahezu 3000 Verletzte. Viele von ihnen schweben in Lebensgefahr. Nach dem Angriff droht eine weitere Eskalation in diesem grausamen Konflikt in der gesamten Region.