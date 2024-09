Auftrag aus dem Iran? Paar soll Mordanschläge auf Juden in Deutschland geplant haben

Die Ermittler schreiben laut einer Polizeiquelle der Zelle vier Brände zwischen Dezember 2023 und Anfang Januar 2024 in Unternehmen in Südfrankreich zu, die israelischstämmigen Menschen gehörten. S. sagte in der U-Haft demnach aus, dass er die Feuer nicht gelegt habe. Er gab an, bei einem versuchten Versicherungsbetrug im Messengerdienst Telegram als Vermittler zwischen dem Auftraggeber und anderen Beteiligten fungiert zu haben.