Urteil in Den Haag Niederländisches Gericht stoppt Export von Bauteilen nach Israel

Am Montag, den 12. Februar, hoben die Richter des Berufungsgerichts in Den Haag dieses Urteil jedoch auf und wiesen die Regierung an, die Ausfuhren innerhalb von sieben Tagen einzustellen. „Es ist unbestreitbar, dass ein klares Risiko besteht, dass die exportierten F-35-Teile für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden“, sagte Richter Bas Boele bei der Verlesung des Urteils. Mehrere Anwesende im Gerichtssaal klatschten. Die Anwälte der Regierung führten an, dass ein Verbot der Lieferung von F-35-Teilen aus den Niederlanden faktisch bedeutungslos wäre, weil die USA die Teile auch aus anderen Ländern liefern könnten. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden.