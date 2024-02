Waffenstillstand verlangt Netanjahu weist Forderungen der Hamas zurück

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Waffenstillstandsforderungen der Hamas zurückgewiesen. Nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch kündigte er an, die Kämpfe gegen die militant-islamistische Gruppe bis zu einem vollständigen Sieg weiterzuführen. Eine libanesische Zeitung hatte zuvor die Reaktion der Hamas auf einen Vorschlag für eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln veröffentlicht. Demnach machte die Gruppe, die im Jahr 2007 gewaltsam die Kontrolle im Gazastreifen an sich riss, deutlich, dass sie nicht beabsichtigt, die Macht in dem Küstengebiet aufzugeben. Stattdessen stellte sie weitreichende Forderungen.