Nahostkonflikt Netanjahu übermittelt USA Ablehnung von palästinensischem Staat

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Rufen nach einer Zweistaatenlösung im Konflikt mit den Palästinensern eine Absage erteilt. Er habe den USA übermittelt, dass er einen palästinensischen Staat in jedem Nachkriegsszenario ablehne, sagte Netanjahu. In einer landesweit im Fernsehen übertragenen Ansprache versprach der Regierungschef am Donnerstag, die Offensive im Gazastreifen weiter voranzutreiben, bis Israel einen „entscheidenden Sieg über die Hamas“ errungen habe.