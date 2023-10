Nahostkonflikt Wozu Biden Netanjahu hinter verschlossenen Türen rät

Es sei in ihrem eigenen Interesse, sich nicht von Rachegedanken und Wut leiten zu lassen, riet er den Verbündeten, die von den Ereignissen am 7. Oktober so traumatisiert waren, wie die Amerikaner von denen am 11. September. Mit beinahe endloser Geduld versuchte Außenminister Anthony Blinken, dieselbe Botschaft zu kommunizieren. Israel tue sich selbst einen Gefallen, wenn es humanitäre Hilfe für Gaza erlaube, das Leben palästinensischer Zivilisten schütze und einen Mehrfrontenkrieg vermeide.