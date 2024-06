Nahostkonflikt Anteil getöteter Frauen und Kinder im Gazastreifen geht zurück

Israel steht wegen der beispiellosen Zahl an getöteten Zivilpersonen im Gazastreifen international massiv unter Druck. Vielfach wird infrage gestellt, ob die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu genug unternimmt, um zivile Opfer in dem seit acht Monaten tobenden Krieg zu vermeiden, bei dem kein Ende absehbar ist. Bei zwei Luftangriffen in dem Küstenstreifen wurden in jüngster Zeit Dutzende Zivilistinnen und Zivilisten getötet.