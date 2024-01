Solidarität mit Palästinensern Die Wassermelone als politisches Symbol

„Du magst fähig sein, eine Wassermelone zu zerquetschen. Du magst eine Frucht zerstören können, aber die Kerne sind ein bisschen schwerer zu vernichten. Es ist wirklich beeindruckend, dass Leben aus so etwas Kleinem und etwas so Widerstandsfähigem kommen kann – und dass es so so leicht ausgestreut werden kann“, sagt Shawn Escarcga, ein Künstler, der das Design für ein gemeinsames Wassermelonen-Plakat für zwei Gruppen entworfen hat. Es verbindet deren Anliegen sozusagen miteinander: den Ruf der Organisation Jewish Voice for Peace nach einer Feuerpause im Gazastreifen sowie ihre Unterstützung für das palästinensische Anliegen und den Kampf gegen Aids, dem sich die Aktivistengruppe ACT UP seit langen Jahre verschrieben hat.