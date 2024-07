Nahostkonflikt Was bei einer Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah droht

Ein Kommentator der Zeitung „Israel Hajom“ schrieb, das Dilemma sei für Israels Armee nun, den gewünschten Effekt zu erzielen, ohne eine gefährliche Dynamik zu schaffen, in der die Lage in einen Krieg in vollem Umfang eskaliere. Eine solche Entwicklung könne zu einem neuen Konflikt mit dem Iran und seinen Helfershelfer in der Region führen, erklärte er, darunter Milizen in Syrien, im Irak und im Jemen. Dies könne sich wiederum negativ auf Israels Ziele im Gaza-Krieg und die Bemühungen um eine Freilassung der mehr als 100 Geiseln im Gazastreifen auswirken. Es wird befürchtet, dass viele schon tot sind. Die ohnehin stockenden Gespräche über einen Geiseldeal könnten bei einem neuen Krieg mit der Hisbollah ganz zusammenbrechen.