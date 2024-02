Nahostkonflikt Warnung vor „Gemetzel“ in Rafah

Im Gaza-Krieg haben die Bemühungen um eine neue Feuerpause und Freilassung der Geiseln einen Rückschlag erlitten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weigerte sich laut Medienberichten wegen der nach seinen Worten „wahnhaften Forderungen“ der islamistischen Hamas, eine Delegation zurück nach Kairo zu schicken, wo die Verhandlungen internationaler Vermittler an diesem Donnerstag weitergehen sollten. Angehörige der Geiseln in der Gewalt der Hamas reagierten „fassungslos“ und sprachen von einem „Todesurteil“. Unterdessen reißt die Kritik an Israels geplanter Militäroffensive auf Rafah im Süden Gazas nicht ab. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte am Mittwoch bei einem erneuten Besuch in Israel, eine Offensive in Rafah wäre „eine humanitäre Katastrophe mit Ansage“. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths wählte in der Nacht zum Donnerstag auf der Plattform X (vormals Twitter) ungewöhnlich scharfe Worte: „Ich befürchte ein Gemetzel von Menschen in Gaza.“