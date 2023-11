Ein Verdacht und viele Fragen Waren Pressefotografen vorab über Hamas-Terror informiert?

Der Vorwurf wiegt schwer: Wussten mehrere palästinensische Fotografen aus dem Gazastreifen im Vorfeld des 7. Oktobers von dem geplanten Terrorangriff der Hamas – und gaben sie dieses Wissen womöglich sogar an internationale Medien weiter? Diesen Vorwurf hat diese Woche die proisraelische Nichtregierungsorganisation „HonestReporting“ erhoben. Die Organisation nennt vier freie Fotografen, die am Morgen des Angriffs Gewalttaten der Hamas fotografierten: Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud, Hatem Ali. Bis vor Kurzem zählten große Medienhäuser wie Reuters, AP, New York Times und CNN zu ihren Kunden. „Ist es denkbar, dass ‚Journalisten’ ohne vorherige Abstimmung mit den Terroristen zufällig am frühen Morgen an der Grenze auftauchten?“, heißt es in dem Bericht von HonestReporting. „Oder waren sie Teil des Plans?“ Es folgt ein noch weitreichenderer Verdacht: „Haben sie die Nachrichtenagenturen benachrichtigt?“