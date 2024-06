Nahostkonflikt: Vier israelische Geiseln aus dem Gazastreifen befreit

Den Angaben zufolge befreite die Armee die 25-jährige Noa Argamani, den 21-jährigen Almog Meir Jan, den 27-jährigen Andrey Kozlov und den 40-jährigen Shlomi Ziv bei einem komplexen Sondereinsatz bei Tageslicht in Nuseirat im Gazastreifen. Die Geiseln seien an zwei unterschiedlichen Orten im Herzen von Nuseirat gerettet worden, hieß es. Alle vier seien zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, seien aber bei guter Gesundheit, teilte die Armee am Samstag mit. Die vier Israelis waren demnach beim Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober verschleppt worden, als sie ein Musikfestival im Süden Israels besuchten.