Zehntausende Menschen Verzweifelte Flüchtlinge drängen sich im Süden des Gazastreifens

Nach der Flucht Zehntausender Menschen aus dem Norden des Gazastreifens wird die Lage im Süden immer angespannter. Viele Menschen kamen am Freitag nach einem langen Marsch ausgehungert und erschöpft in der Stadt Deir al-Balah an. Susan Wahidi, die aus der Stadt Gaza gekommen war, sagte der Nachrichtenagentur AP dort, teilweise müssten sich sieben Leute eine Matratze zum Schlafen teilen, wenn sie überhaupt eine fänden. Die Kinder seien krank. „Sie leiden an allen Krankheiten, die Sie sich vorstellen können: Durchfall, Erbrechen, Fieber. Es gibt keine Medikamente, kein Essen, um uns zu versorgen.“