Krieg in Nahost USA melden Huthi-Großangriff auf Schiffe im Roten Meer

Seit dem Beginn des Gaza-Krieges greifen die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen verstärkt Schiffe im Roten Meer an. Damit wollen die Rebellen nach eigenen Angaben Druck auf Israel aufbauen, das seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober gegen die militant-islamistische Gruppe im Gazastreifen Krieg führt. Kürzlich haben die USA die Bildung einer internationalen Militärkoalition zum Schutz von Schiffen im Roten Meer in die Wege geleitet.