Für die Zivilbevölkerung US-Regierung führt „intensive Gespräche“ über Schutzkonzept für Rafah

Im Großen und Ganzen müsse das israelische Militär in der Lage sein, mit drei Gegebenheiten umzugehen, sagte Sullivan. Als Erstes nannte er die Tatsache, dass in Rafah mehr als eine Million Menschen auf engstem Raum lebten, die einen sicheren Ort bräuchten. Zweitens müsse berücksichtigt werden, dass die Hilfsgüter, auf die die palästinensische Zivilbevölkerung angewiesen ist, über die Grenzübergänge Rafah und Kerem Shalom in den Gazastreifen gelangten. Drittens müsse bedacht werden, dass Rafah direkt an der ägyptischen Grenze liege und die Ägypter besorgt darüber seien, was eine Militäroperation möglicherweise an der Grenze bedeuten könnte.